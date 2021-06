Intesa Sanpaolo, premio come migliore istituzione finanziaria europea per Investor Relations

editato in: da

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo è stata premiata con l’IR Magazine Award 2021 come migliore istituzione finanziaria europea per le relazioni con gli analisti finanziari e gli investitori. Il premio è conferito annualmente dalla prestigiosa rivista specializzata IR Magazine sulla base delle valutazioni espresse da oltre seicento tra analisti e investitori. Il team di Investor Relations di Intesa Sanpaolo, che fa parte dell’Area del Chief Financial Officer Stefano Del Punta, è guidato da anni da Marco Delfrate e Andrea Tamagnini.