Intesa Sanpaolo, Pipino: Divisione Insurance risponde entro 20 secondi nel 90% dei casi

(Teleborsa) – “La cura e l’assistenza dei clienti, interni ed esterni, è sempre stata una priorità per Intesa Sanpaolo Assicura e per tutta la Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, tanto che a fronte di oltre 1,5 milioni di chiamate all’anno tra clienti e gestori abbiamo un tasso di risposta alle chiamate pari al 99% e superiore al 90% è la percentuale di risposte entro 20 secondi”.

Ad affermarlo è stato Gianluca Pipino, Head of portfolio and customer operations di Intesa Sanpaolo Assicura, nel suo intervento al Workshop Assicurazioni organizzato da AIfIn sul tema “Strategie e innovazioni nel Customer Service, Claims, Post sales & Operations”.

“Sappiamo quanto sia importante per il cliente poter avere un confronto diretto e spiegazioni semplici e con l’emergenza sanitaria ci siamo attivati subito per mantenere tale servizio di alto livello da parte del call center. È un servizio comunque in continua evoluzione, in quanto l’innovazione tecnologica è sottostante a tutti i nostri principali processi, al di là del tradizionale contatto telefonico che risponde ai bisogni del cliente.”