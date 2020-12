Intesa Sanpaolo, partnership con Anima per sostegno all’industria meccanica

editato in: da

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo e Anima, la Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica, hanno siglato un accordo per favorire le imprese associate nell’utilizzo del Superbonus e dagli altri incentivi introdotti dal Decreto Rilancio. Alle oltre 1000 imprese associate, con un giro d’affari di circa 45 miliardi di euro, la partnership offre strumenti per sostenerle nella fase di esecuzione dei lavori e rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura.

In particolare, Intesa Sanpaolo offrirà finanziamenti nella forma di anticipo contratti, finalizzati ad accompagnare le imprese nella gestione degli appalti e esecuzione dei lavori anche con il sostegno del Fondo Centrale di Garanzia e l’acquisto dei crediti d’imposta afferenti agli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio e liquidazione con la formula della cessione pro-soluto. Le soluzioni saranno riservate alle singole imprese o alle imprese costituite in filiera produttiva, nell’ambito del più ampio Programma Sviluppo Filiere di Intesa Sanpaolo, per sostenere le PMI fornitrici che ne fanno parte. A favore degli associati Anima anche la consulenza per partecipazione ai bandi promossi dalla Commissione Europea sui temi Ricerca e Sviluppo e all’incentivazione dei finanziamenti S-Loan (Sustainability Loan).

“L’accordo di oggi con un partner quale Anima ci consente di rafforzare ulteriormente il rapporto con l’industria meccanica italiana, mettendo in campo le migliori soluzioni di sostegno alle imprese – ha commentato Anna Roscio, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo – Fra queste, riserviamo agli associati la possibilità di entrare a far parte del nostro Programma Sviluppo Filiere grazie al quale abbiamo già coinvolto più di 100 filiere della meccanica per un giro d’affari complessivo di oltre 11 miliardi di euro”.

“Abbiamo fortemente apprezzato e sostenuto il Superbonus per l’efficienza energetica, nella convinzione che la ripartenza dell’economia del Paese debba passare dal settore delle costruzioni e dalla conseguente riqualificazione energetica degli edifici. L’accordo con Intesa Sanpaolo garantirà una corsia preferenziale alle aziende associate Anima, che potranno ricevere finanziamenti agevolati e nella forma di anticipo contratti”, ha commentato Marco Nocivelli, Presidente Anima Confindustria.