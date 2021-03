Intesa Sanpaolo, nasce la nuova Direzione Agribusiness

editato in: da

(Teleborsa) – Il gruppo Intesa Sanpaolo ha lanciato la nuova Direzione Agribusiness, con l’obiettivo di potenziare i servizi dedicati al mondo dell’agricoltura e valorizzare il legame con i territori e le risorse provenienti dall’integrazione con UBI Banca. La Direzione, che rientra nella nuova configurazione della Divisione Banca dei Territori, avrà sede a Pavia e potrà contare su 85 filiali sul territorio nazionale e circa 1.000 specialisti a servizio di circa 80 mila clienti.

Alla guida della Direzione è stato nominato Renzo Simonato, manager di lunga esperienza sviluppata all’interno del gruppo, dove ha ricoperto incarichi di responsabilità in diversi ambiti, tra cui la Direzione Regionale Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Trentino Alto-Adige, da cui proviene. “La nuova Direzione vuole essere un modello di eccellenza a servizio dell’agricoltura, che raggrupperà al proprio interno le molte competenze del gruppo, diventando un punto di riferimento qualificato a livello nazionale”, ha dichiarato Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

Il centro di Pavia, sottolinea il gruppo bancario, si proporrà come interlocutore principale e qualificato per accompagnarne gli operatori in tutte le fasi dello sviluppo, nonché sostenere investimenti finalizzati a promuovere nuovi progetti imprenditoriali, con una particolare attenzione ai criteri della sostenibilità e della circular economy. Il network di Agribusiness si rivolgerà alle imprese che operano nell’agricoltura, allevamento, silvicoltura e utilizzo delle aree forestali, pesca, acquacoltura e agriturismi, oltre alle aziende attive nella trasformazione e distribuzione della produzione agricola.