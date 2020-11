Intesa Sanpaolo: nasce Academy per le imprese

editato in: da

(Teleborsa) – Da sempre centrale, il ruolo delle imprese, in una fase di criticità senza precedenti ma anche di cambiamento e rilancio, diventa quanto mai strategico proprio nell’ottica di far da traino alla ripresa.



Intesa Sanpaolo Formazione, la società di formazione di Intesa Sanpaolo avvia l’Academy per le Imprese, il programma nato per offrire alle imprese italiane corsi di alta formazione per l’aggiornamento delle competenze richieste da modelli organizzativi ed economici innovativi.

La prima iniziativa – si legge nella nota – “è il corso di alta formazione Executive Master in Business Administration – EMBA realizzato da Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Formazione e Intesa Sanpaolo Innovation Center. Svolto da un team qualificato di docenti universitari ed esperti provenienti da tutta Italia, è destinato alle imprese di Campania, Basilicata, Calabria e Puglia”.

Il corso – ideato sulla base delle specifiche necessità espresse dalle imprese del Mezzogiorno che devono innovarsi per consolidare e incrementare il vantaggio competitivo o riposizionarsi in scenari di mercato completamente trasformati, anche a causa della pandemia – si rivolge ad imprenditori e manager con esperienza professionale consolidata e offre un percorso formativo in distance learning di 300 ore in sei mesi, dal 19 novembre 2020 al 9 aprile 2021.

“Per Intesa Sanpaolo le persone sono l’asset principale e così è per il tessuto delle imprese italiane. Per questo la formazione è una delle leve con cui sostenerne la crescita in uno scenario completamente trasformato dalla complessa situazione attuale. Il nostro obiettivo è offrire loro supporto a partire dalle competenze del Gruppo nel campo della formazione, della gestione e, con il nostro Innovation Center, dell’innovazione e dell’economia circolare, nuove frontiere della competitività”, sottolinea Elisa Zambito Marsala, Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Formazione. “Questo corso – aggiunge – è stato progettato sulle specifiche esigenze delle imprese del Mezzogiorno, come vengono colte dalla Banca nella sua quotidiana attività di sostegno alle PMI svolta dalla Direzione Regionale Sud. Altri ne seguiranno nel resto del Paese”.

Previsti 14 moduli formativi in due fasi. Spazio anche ad attività in presenza, presso sedi istituzionali e/o Intesa Sanpaolo nel corso delle quali i partecipanti potranno approfondire alcuni temi rilevanti e confrontarsi con manager e imprenditori.

