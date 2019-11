Intesa Sanpaolo, Messina: “Performance eccellente, miglior utile nove mesi dal 2008”

editato in: da

(Teleborsa) – “Intesa Sanpaolo continua a conseguire solidi risultati. Nei primi nove mesi abbiamo avuto una performance eccellente”. Lo ha detto il CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in conference call con gli analisti finanziari per illustrare i risultati finanziari dei primi nove mesi dell’anno. “Abbiamo conseguiti questi risultati – ha aggiunto – in un contesto operativo davvero sfidante con un PIL praticamente piatto e con uno spread che è iniziato a scendere solo dopo il primo semestre”.

“Siamo particolarmente soddisfatti dei primi nove mesi del 2019: l’utile netto dei primi nove mesi dell’anno, pari a 3,31 miliardi, è il miglior risultato per i primi nove mesi dal 2008 grazie ad una solida performance nelle attività core: abbiamo già raggiunto l’82% del risultato netto dell’intero 2018″ – ha continuato Messina – . “Anche nell’ultimo dei tre trimestri i risultati sono ottimi: è il miglior terzo trimestre dal 2007 per utile netto, mentre le commissioni sono le migliori di sempre per un terzo trimestre”.