Intesa Sanpaolo, Messina: nel 2019 l’utile crescerà ancora

(Teleborsa) – “L’obiettivo del 2019 è far crescere ulteriormente l’utile netto in un contesto di mercato molto difficile. E’ l’impegno che prendiamo come management nei confronti dei nostri azionisti”. Lo ha detto Carlo Messina, Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo, all’assemblea degli azionisti in corso a Torino, ove è presente il 53,31% del capitale ordinario.

Messina ha sottolineato che sono stati raggiunti “pienamente tutti gli obiettivi, quello che avevamo promesso al mercato lo abbiamo rispettato: la crescita dei ricavi, la riduzione del costo del credito e la distribuzione di un dividendo cash di 3,4 miliardi rispettando l’impegno di un pay out all’85%”.