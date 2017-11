Intesa Sanpaolo, MBCredit Solutions acquista 600 milioni di euro di crediti non performanti

(Teleborsa) – MBCredit Solutions ha acquistato da Intesa Sanpaolo il portafoglio Sherazade, uno stock di crediti non performanti (NPE) unsecured del valore nominale di circa 600 milioni di euro.

Il portafoglio Sherazade è composto da posizioni relative a contratti di credito al consumo, cessioni del quinto dello stipendio o pensione e carte di credito. In totale si tratta di circa 65mila posizioni che MBCredit Solutions ha valutato grazie all’esperienza decennale maturata nella gestione di portafogli analoghi.

“Questo accordo conferma la capacità di MBCredit Solutions di essere per le banche italiane un partner credibile ed affidabile nello sviluppo di soluzioni per la gestione e valorizzazione dei crediti non performanti in un’ottica industriale e sostenibile nel lungo periodo”, ha dichiarato Francesco Barelli Terrizzi, Amministratore Delegato di MBCredit Solutions.

MBCredit Solutions è una società del Gruppo Mediobanca, nata dalla pluriennale esperienza di Creditech.