Intesa Sanpaolo inizia copertura di OSAI con giudizio “Buy”

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha iniziato la copertura sul titolo di OSAI Automation System, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori. Il prezzo obiettivo è stato fissato a 6,2 euro per azione, mentre il giudizio sul titolo è “BUY”. Gli analisti osservano che i ricavi hanno mostrato una “solida crescita” nel 2007-20, espandendosi organicamente a un CAGR del 12,7%, con l’83% delle vendite destinato all’estero nel 2020. “Data la sua elevata esposizione ai megatrend, riteniamo che OSAI potrebbe vedere una forte crescita della domanda nei prossimi anni (dal settore dei semiconduttori, AI, Smart Home ed e-mobility)”, viene sottolineato.

Tra gli aspetti di forza del gruppo piemontese vengono citati: la flessibilità di fornire prodotti su misura e linee modulari per accelerare lo sviluppo degli ordini; la possibilità di co-sviluppare prodotti con i propri clienti; un portafoglio tecnologico diversificato; la presenza in diversi mercati di riferimento (come mobilità avanzata e verde, IoT, medicale) caratterizzati da trend di crescita secolari legati all’introduzione di nuove tecnologie (come il 5G, i veicoli elettrici e l’intelligenza artificiale). Tra i rischi sono evidenziati: un rischio relativamente elevato di obsolescenza tecnologica; dimensioni limitate e produzione localizzata solo in Europa; la carenza di materie prime/componenti elettronici.

Intesa Sanpaolo si aspetta che la società chiuda l’anno con ricavi di 34,9 milioni di euro, un EBITDA di 5,04 milioni di euro e un utile netto di 1,73 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2022, rispettivamente, a 40,68 milioni di euro, 5,88 milioni di euro e 2,11 milioni di euro.