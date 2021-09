Intesa Sanpaolo, Fioravanti: “Opportunità di crescita nel comparto assicurativo”

(Teleborsa) –

“La Divisione Insurance a partire dal 2014, ha registrato tassi di crescita positivi nei principali indicatori economici e nei volumi di raccolta, che ci hanno consentito di collocarci ai vertici dei rami vita, danni e salute in Italia. Forniamo ai clienti delle banche reti del Gruppo soluzioni di valore per trasformare il risparmio in investimento ed il rischio in protezione. Grazie al modello di Banca Assicurazione, individuiamo le migliori opportunità di investimento per la clientela e costruiamo insieme la soluzione di protezione ideale con prodotti modulari che possono adattarsi nel tempo, in base alle effettive esigenze assicurative nelle varie fasi della vita, sia personale sia aziendale. La clientela italiana, ha segnalato, ha una grande capacità di risparmio, ma non sa fronteggiare la paura della volatilità con una visione di lungo termine e così cade nella trappola e vende nel momento peggiore”. È quanto ha affermato Nicola Maria Fioravanti, ad Intesa Sanpaolo Vita e responsabile divisione insurance, in occasione della tavola rotonda “Intesa Sanpaolo: una Wealth Management & Protection Company di successo”, svoltasi oggi presso la sala convegni Intesa Sanpaolo di Piazza Belgioioso, a Milano.

Si è parlato di prudenza dei risparmiatori italiani in questo periodo che ha visto tanta liquidità accumularsi sui conti correnti. Su quali prodotti puntate per cercare di smuovere questi fondi?

“Stiamo lavorando su due aree di prodotti e di soluzioni assicurative. La prima è rappresentata dai prodotti multiramo che mettono insieme la garanzia del capitale con il rendimento. Sono prodotti che stanno andando molto bene e continueremo a proporli alla nostra clientela. Una recente analisi dell’Eiopa evidenzia che questi prodotti negli ultimi cinque anni hanno reso il 2% netto costi, con una volatilità molto bassa, a dimostrazione del fatto che creano valore per i nostri clienti. La seconda grande area è quella dei prodotti a controllo della volatilità. Si tratta di prodotti innovativi che stiamo costruendo tramite Intesa Sanpaolo Life in Irlanda e saranno presto disponibili per la nostra clientela contribuendo, così, ad aiutare tanti nostri clienti a destinare liquidità al risparmio assicurativo”.