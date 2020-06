Intesa Sanpaolo, finanziamento di 5 milioni con garanzia SACE a Plastotecnica

editato in: da

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha concesso un finanziamento di 5 milioni di euro a Plastotecnica, azienda leader nello sviluppo e produzione di packaging flessibile responsabile e di elevata qualità, garantito in tempi brevi da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19.

Il finanziamento, come previsto dal Decreto, è finalizzato a sostenere il costo del personale, a finanziare gli investimenti e sostenere il circolante.

Intesa Sanpaolo, dall’inizio dell’emergenza, ha immediatamente messo in atto una serie di misure concrete per dare supporto alle imprese, con unnplafond di 50 miliardi di euro messo a disposizione del Paese tramire rogatorie e finanziamenti.

“Lo scenario internazionale incerto e dominato dall’emergenza sanitaria non ci ha distolto dal perseguimento di obiettivi di economia circolare che intendiamo raggiungere anche attraverso il reimpiego di materiali derivanti dal post consumo “, ha dichiarato Luca Iazzolino, Amministratore Delegato di Plastotecnic, aggiungendo “abbiamo condiviso i nostri progetti di innovazione e sostenibilità con il partner Intesa Sanpaolo che ancora una volta ci ha sostenuto destinando le risorse a noi necessarie per trasformare le idee in progettualità rivolta a contrarre l’impatto ambientale dei nostri prodotti”.

“Intesa Sanpaolo continua a essere vicina alle imprese sul territorio con tutte le misure messe a disposizione dal decreto liquidità”, ha dichiarato Renzo Simonato, Direttore Regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

