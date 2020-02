Intesa Sanpaolo finanzia Sirmax per progetto economia circolare

editato in: da

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha erogato un finanziamento di 5 milioni di euro al Gruppo Sirmax, nell’ambito del piano triennale di investimenti sull’economia circolare. I fondi serviranno per la ristrutturazione e l’ampliamento dello stabilimento produttivo di SER di Salsomaggiore Terme (PR) e per il potenziamento dell’impianto di riciclo di rifiuti plastici, attraverso l’acquisto di 2 linee di selezione e lavaggio e 3 estrusori con un aumento complessivo del 70% della capacità produttiva. L’investimento complessivo è stimato in circa 12 milioni di euro.

SER è entrata a far parte del gruppo Sirmax nel gennaio del 2019 e si occupa del trattamento e rigenerazione di materie plastiche da post-consumo e post-industriale per la produzione di polimeri e compound a base di PE-LD, PE-HD, PP e PS. L’acquisizione di SER rientra nella svolta intrapresa dall’azienda padovana, con headquarter a Cittadella, nel campo dell’economia circolare per poter andare incontro alle nuove esigenze dei principali clienti del mondo dell’auto, elettrodomestico e accessori tecnici.

Svolta che ha visto nella seconda metà dello scorso anno far entrare nel gruppo tramite acquisizione anche la veneziana Microtec, produttrice di compound compostabile e biodegradabile per il settore del packaging e del monouso.

L’operazione è stata curata dalla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo e rientra nel plafond di 5 miliardi di euro che la banca ha destinato all’economia circolare nell’ambito del proprio Piano d’impresa 2018 – 2021. La banca ha già erogato a livello nazionale 760 milioni a 63 progetti trasformativi e innovativi

