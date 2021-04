Intesa Sanpaolo, Filosomi: “Smart working è strumento non fine: imprescindibili consapevolezza e volontarietà”

editato in: da

(Teleborsa) – “Noi svolgiamo 250 incontri l’anno e il 78% di sindacalizzazione significa essere sempre all’ascolto del sindacato, nessuna altra banca, ma credo nessuna altra azienda, ha numeri così alti”. È quanto ha dichiarato Alfio Filosomi, responsabile direzione centrale affari sindacali e politiche del lavoro Intesa Sanpaolo, al dibattito online organizzato dalla Fabi su “Digitale e smart working in banca”.

“Dall’inizio del Piano di Impresa, quindi in tre anni, – ha sottolineato Filosomi – abbiamo stretto 135 accordi con reciproca soddisfazione. Come ha ricordato il nostro amministratore delegato, Carlo Messina, lo smart working è uno strumento e non il fine, è nel nostro piano d’impresa. Sono imprescindibili consapevolezza e volontarietà. In ogni caso, noi continuiamo a mantenere la possibilità del lavoro in azienda, perché riteniamo fondamentale la socialità e la relazione interpersonale: mettiamo comunque sempre i lavoratori nella condizione di scegliere. Dopo l’emergenza vogliamo ritornare a una situazione di normalità, lo smart working non è per noi solo uno strumento legato al periodo attuale della pandemia”.