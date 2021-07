Intesa Sanpaolo entra nel capitale di Materias, incubatore italiano di nuove tecnologie

editato in: da

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo è entrata nel capitale di Materias, startup innovativa costituita a Napoli nel 2016 con l’obiettivo di supportare il mondo della ricerca e permettere alle tecnologie più promettenti di superare il percorso spesso lungo e arduo che dalla fase progettuale porta alla realizzazione, all’utilizzo e infine alla commercializzazione di un prodotto o di un servizio.

Intesa Sanpaolo ha finalizzato l’operazione mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato per 1,75 milioni di euro, pari al 12,87% delle quote azionarie. La Banca ha inoltre sottoscritto uno strumento finanziario partecipativo convertibile al 2024 per una quota aggiuntiva dell’1,57%, a fronte di un ulteriore investimento di 250.000 euro. Alberto Dal Poz, fondatore e Ceo di Comec, Presidente di Fondaco Sgr e già Presidente di Federmeccanica è stato nominato Consigliere di Amministrazione di Materias in rappresentanza di Intesa Sanpaolo.