Intesa Sanpaolo e Università Cattolica lanciano corsi su digitale e internazionalizzazione imprese

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ed il CeTIF dell’Università Cattolica del Sacro Cuore annunciano l’avvio della Digital Corporate&Transaction Banking Academy, per accompagnare imprenditori e manager verso la trasformazione digitale e verso l’internazionalizzazione.

L’accordo fra le due entità si concretizzerà nel lancio di due i corsi, l’International Trade & Export Management e Modelli di Business e Strategie Digitali per le Imprese, al via rispettivamente il 1° marzo e il 7 aprile. L’offerta formativa di cinque settimane, con tre edizioni scaglionate nel corso del 2021, è stata formulata unendo le competenze accademiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’esperienza sul campo dei manager di Intesa Sanpaolo. Lo studio di casi e le testimonianze aziendali rappresentano il valore aggiunto di entrambi i percorsi che in questo modo, anche se svolti in modalità pienamente digitale, sono calati nella quotidianità della gestione d’impresa. Inoltre, i manager partecipanti avranno l’occasione di usufruire di un assessment individuale per

approfondire aspetti d’interesse specifico.

“Abbiamo la chiara consapevolezza che in un momento così complesso occorra concentrarsi su innovazione e sviluppo delle competenze. Nuovi modelli organizzativi basati su digitalizzazione e internazionalizzazione generano opportunità e sono un fattore abilitante per rendere sostenibile il modello di business delle imprese”, afferma Elisa Zambito Marsala, Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Formazione

I corsi sono costruiti integrando il contributo concreto e di esperienza sul campo della Divisione IMI Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo, attraverso la Direzione Global Transaction Banking, il cui responsabile Stefano Favale spiega che “l’investimento in questa area chiave consentirà alle aziende di supportare al meglio la ripartenza del business nel breve termine e di costruire un vantaggio competitivo nel medio periodo”.

Ad affiancare Intesa Sanpaolo Formazione, l’Università Cattolica Sacro Cuore con CeTIF – Centro di Ricerca su Tecnologie innovazione e Servizi Finanziari – che apporta competenze accademiche sui percorsi di studio che si svolgeranno in modalità digitale. L’iniziativa – commenta Federico Rajola, Direttore del CeTIF – “realizza l’opportunità ideale nella quale l’Accademia ha la possibilità di portare il proprio contributo di valore all’interno dell’impresa” che “si concretizza in un contesto particolarmente sfidante”.