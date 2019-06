Intesa Sanpaolo e BEI, 1 miliardo di euro per Midcap ed economia circolare

editato in: da

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo e Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ancora insieme per fornire nuove risorse a sostegno delle imprese Midcap e delle PMI italiane, con particolare attenzione agli investimenti in progetti legati alla circular economy.

L’accordo prevede due nuove linee di credito per un valore complessivo di 500 milioni di euro ai quali Intesa Sanpaolo aggiungerà risorse proprie per pari importo, facendo così aumentare il plafond complessivo a 1 miliardo di euro.

Il primo finanziamento di 250 milioni di euro è messo a disposizione da BEI per il funding delle imprese Midcap, quelle che, a livello consolidato, contano tra i 250 e i 3 mila dipendenti. Le risorse saranno rese disponibili tramite l’intermediazione di Mediocredito Italiano, la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nel sostegno allo sviluppo delle imprese. Oggetto dei prestiti saranno progetti sia nuovi sia in corso e non ancora ultimati, di importo non superiore ai 50 milioni di euro, con durata massima di 12 anni. Gli interventi sono destinati ad aziende attive in tutti i settori produttivi: agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo e servizi; sono esclusi dall’ambito dell’accordo i progetti di puro investimento finanziario e/o immobiliare. Mediocredito Italiano si impegna a fornire prestiti di importo pari a quelli di BEI, portando il totale delle risorse disponili per le aziende Midcap a 500 milioni di euro e impegnandosi a trasferire alle imprese destinatarie dei prestiti le condizioni vantaggiose del funding BEI.

La seconda linea di credito è una novità per il mercato italiano: un Framework Loan per interventi nell’ambito della circular economy dedicato a PMI e Midcap innovative operanti nel manifatturiero, nell’agricoltura, nel settore energetico e nella gestione dei rifiuti. Per il varo in Italia di questa operazione dedicata a una nuova linea di credito circular, la più importante per importo sinora realizzata in Europa, BEI ha scelto come partner Intesa Sanpaolo, unico financial services global partner della Fondazione Ellen MacArthur, principale organizzazione mondiale per la promozione del modello circolare. Anche in questo caso, Mediocredito Italiano duplicherà’ il plafond di 250 milioni della BEI con altri 250 milioni di euro a valere sul Plafond Circular Economy da 5 miliardi di euro previsto dal Piano di Impresa 2018-2021 del Gruppo. Saranno finanziati progetti di economia circolare, nuovi o già in corso, selezionati in collaborazione col Team Circular Economy di Intesa Sanpaolo Innovation Center. I prestiti, della durata massima di 12 anni, potranno essere utilizzati per finanziare progetti inferiori ai 50 milioni di euro, coprendo fino al 50% dei costi complessivi.

(Foto: © Roman Babakin/123RF)