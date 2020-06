Intesa Sanpaolo confida in nulla osta Consob a OPS UBI entro settimana

editato in: da

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo, su richiesta di Consob, precisa che l’iter di approvazione per l’Offerta pubblica di scambio (OPS) su 1,144 milioni di azioni UBI Banca “prosegue”, ma “sono stati temporaneamente interrotti i termini” per giungere all’approvazione.

Dal momento che “una nuova bozza del prospetto è stata depositata nella serata di venerdì 19 giugno 2020”- spiega la banca – la Consob “ha rilevato che non è possibile procedere in data odierna all’approvazione del Documento di Offerta”, ma il procedimento “è tutt’ora in corso”.

Ca’ de Sass “confida che il nulla osta alla pubblicazione del Documento di Offerta possa essere rilasciato dalla Consob nel corso della corrente settimana“.