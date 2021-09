Intesa Sanpaolo conclude il programma di acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha informato che il 14 settembre 2021 ha concluso il programma di acquisto di azioni proprie ordinarie, avviato il 13 settembre 2021 e reso noto al mercato nel comunicato stampa emesso l’8 settembre scorso, a servizio di piani di assegnazione gratuita di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo ai dipendenti in relazione: al sistema di incentivazione del Gruppo Intesa Sanpaolo basato su azioni relativo all’esercizio 2020, destinato ai Risk Taker che maturino un premio superiore alla c.d. “soglia di materialità”, ai percettori di un importo “particolarmente elevato” e a coloro i quali, tra Middle Management o Professional non Risk Taker, maturino “bonus rilevanti”; al sistema di incentivazione dell’ex Gruppo UBI Banca basato su azioni relativo all’esercizio 2020 destinato ai Risk Taker; alle residue quote in azioni rinvenienti da sistemi incentivanti dell’ex Gruppo UBI Banca per esercizi precedenti. Il programma di acquisto è altresì a servizio, qualora ricorrano determinate condizioni, della corresponsione di compensi riconosciuti in occasione della cessazione anticipata del rapporto di lavoro (c.d. Severance).

Gli acquisti sono stati effettuati nei termini autorizzati dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 28 aprile 2021. Anche le società controllate hanno concluso i programmi di acquisto di azioni della controllante per l’assegnazione gratuita ai propri dipendenti, approvati dai rispettivi organi sociali competenti a deliberare e analoghi a quello approvato dall’Assemblea della Capogruppo.

Nei due giorni di esecuzione del programma, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha complessivamente acquistato – tramite la propria Divisione IMI Corporate & Investment Banking, 20.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, pari a circa lo 0,10% del capitale sociale della Capogruppo, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 2,391 euro, per un controvalore totale di 47.822.401 euro; la sola Capogruppo ha acquistato 16.787.550 azioni a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 2,392 euro, per un controvalore di 40.155.587 euro.

Il numero di azioni acquistate giornalmente non ha superato il 25% del volume medio giornaliero di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo negoziato nel mese di agosto 2021, che è stato pari a 68,7 milioni di titoli.

Intanto, in Borsa, migliora l’andamento del colosso creditizio, che si attesta a 2,398 euro, con un aumento dello 0,86%.