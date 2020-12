Intesa Sanpaolo, Concerto Berliner Capodanno su Classica HD

editato in: da

(Teleborsa) – Come ogni anno, Classica HD regala ai propri spettatori il concerto di fine anno da una delle grandi capitali europee della musica. Quest’anno e` la volta di Berlino con un concerto senza pubblico, aperto unicamente alle telecamere: dalla Philharmonie, i Berliner Philharmoniker diretti dal loro direttore musicale Kirill Petrenko. Il Gala di San Silvestro verrà trasmesso, giovedi` 31 dicembre alle ore 21:10 su Classica HD (Sky, canale 136), in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

L’iniziativa – spiega una nota congiunta – e` nel solco della collaborazione instaurata da tempo tra Intesa Sanpaolo e Classica HD per la valorizzazione e diffusione di iniziative volte a promuovere il meglio della cultura lirica e classica. Intesa Sanpaolo sostiene i principali teatri lirici italiani, tra cui la Scala, la Fenice, il San Carlo di Napoli, il Teatro Regio di Torino, oltre a numerose rassegne come il Rossini Opera Festival, PianoCity, Torino Jazz Festival. L’appuntamento di San Silvestro porta la grande musica europea nelle case degli italiani in una notte che mai come quest’anno vedra` le persone trovare nell’ascolto digitale nuovi stimoli.

I complessi berlinesi eseguiranno un programma fortemente incentrato sulla Spagna e sul mondo latino. In apertura, non mancherà un omaggio a Ludwig van Beethoven, di cui si chiudono le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita, che inaugura il concerto con l’Ouverture Leonore No. 3 in do maggiore, Op. 72. A seguire, El amor brujo di Manuel de Falla, il Concierto de Aranjuez di Joaqui´n Rodrigo per chitarra e orchestra con il solista Pablo Sa´inz-Villegas, impegnato anche nella Spanish Romance dal film Jeux interdits (arrangiamento di Chris Hazell). Si prosegue con la Bachianas Brasileiras No. 4 di Heitor Villa-Lobos e il Capriccio Spagnolo Op. 34 di Nikolai Rimsky-Korsakov. Conclude il gala Folk Feast da The Gadfly Suite tratta dalle musiche per l’omonimo film composte da Dmitri Shostakovich.

Il concerto sara` trasmesso in replica domenica 3 gennaio alle ore 14:00 su Classica HD.