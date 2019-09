editato in: da

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha ricevuto l’autorizzazione della BCE a calcolare i coefficienti patrimoniali consolidati del Gruppo applicando il cosiddetto Danish Compromise – per cui gli investimenti assicurativi vengono trattati come attivi ponderati per il rischio anziché dedotti dal capitale – con decorrenza dalle segnalazioni di vigilanza riferite al 30 settembre 2019.

Lo da sapere la stessa Intesa Sanpaolo con una nota.

