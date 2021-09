Intesa Sanpaolo Assicura, Scarfò: pandemia ha accelerato la trasformazione digitale

(Teleborsa) – “E’ un fatto innegabile che l’emergenza sanitaria e ciò che ne è conseguito ha modificato profondamente le abitudini di acquisto, i bisogni e le preferenze dei consumatori. Nel nostro settore, in particolare, è aumentata la consapevolezza del rischio e il desiderio di protezione e c’è stata una forte accelerazione della trasformazione digitale“. Sono le parole di Alessandro Scarfò, AD e DG di Intesa Sanpaolo Assicura, intervenuto oggi all’evento “Bancassicurazione 2021” promosso da ABI e ANIA.

“Come Intesa Sanpaolo Assicura abbiamo osservato che, durante la pandemia, 2 polizze Motor su 3 sono state emesse da Internet Banking e, ancora oggi, ci attestiamo a 1 polizza su 3: un dato in crescita rispetto al periodo pre-pandemico, indice di un progressivo consolidamento del trend di utilizzo dei canali digitali“, ha sottolineato. “La Bancassurance – ha proseguito Scarfò – è per definizione più reattiva sul digitale rispetto alle Compagnie tradizionali, perché può utilizzare quanto già realizzato dalle banche, che solitamente hanno, in questo ambito, una maggiore maturità rispetto al settore assicurativo. La transizione verso modelli di business sempre più permeati di digitale rappresenta quindi per la Bancassurance l’apertura a nuove opportunità di relazione ed il potenziamento delle interazioni con la base clienti”.

“La forza del nostro modello, oggi, è proprio il poter mettere a disposizione dei clienti un’estensione di canali e processi (filiale, home banking, home insurance, app, OAD, FOL, OFS) in grado di coprire le diverse possibilità di punti di contatto, in modalità multicanale. Multicanalità che diventa sinonimo di interoperabilità, ovvero massima libertà per il cliente di interagire con noi utilizzando il mezzo che preferisce, a seconda delle sue attitudini e preferenze e del bisogno che si trova a soddisfare nello specifico momento, garantendogli continuità di servizio – ha aggiunto –. Inoltre, in un’epoca in cui tutti siamo sempre più interessati a prodotti e servizi pensati su misura per le nostre esigenze, il modello di Bancassurance ha il vantaggio di poter utilizzare, nei limiti dei consensi Privacy, i dati bancari dei clienti in logica integrata, per meglio conoscerli e rispondere ai loro bisogni anche attraverso personalizzazioni dell’offerta. L’avere una rete distributiva proprietaria consente, infine, una maggiore visibilità delle informazioni per l’intero Gruppo.”