Intesa Sanpaolo approva policy per uscita dal carbone

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha reso noto di aver approvato la policy che definisce le limitazioni e i criteri di esclusione per l’operatività creditizia del Gruppo nel settore del carbone. La policy si applica in tutti i Paesi in cui opera il Gruppo a finanziamenti nei settori dell’estrazione di carbone termico e delle centrali termiche a carbone.

Come spiega in una nota, la Banca con questa policy “intende sostenere i clienti nel loro percorso di riduzione dell’uso del carbone per la produzione di energia (phase-out) e incoraggiare la transizione verso alternative a bassa intensità di carbonio, come fonti rinnovabili e gas”.

Come si legge nel documento di policy, l’Istituto di credito non finanzierà aziende impegnate nella costruzione di nuove miniere di carbone, coinvolte in operazioni di estrazione di carbone da miniere che utilizzino tecniche di “Mountain Top Removal” o con oltre il 50% o il 30% della capacita` installata per la produzione di energia derivante dal carbone (rispettivamente per le società con sede in Paesi non OCSE e OCSE).

Stop anche ai finanziamenti di progetti per la costruzione di nuove miniere di carbone, per la realizzazione di nuove centrali termiche a carbone, per l’acquisto di aziende già operanti nel settore estrattivo nel caso in cui ciò comportasse l’innalzamento della soglia del mix di materie prime estratte costituita dal carbone oltre il 50% o relativi all’acquisto di centrali termiche a carbone già funzionanti nel caso in cui ciò comportasse l’innalzamento della soglia di capacità installata oltre il 30% per le società con sede nei Paesi OCSE e il 50% per le società con sede nei Paesi non OCSE.

Intesa Sanpaolo sottolinea però che continuerà a finanziare le aziende che dimostrano una strategia di medio/lungo periodo documentabile di progressiva riduzione dell’utilizzo del carbone o che richiedano un finanziamento direttamente correlabile a obiettivi di transizione dal carbone, ad esempio nella forma di “green loan”, “sustainable loan”, “transition loan”.

(Foto: © Roman Babakin/123RF)