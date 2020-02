Intesa Sanpaolo allunga dopo conti

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima giornata per Intesa Sanpaolo, che tratta in rialzo del 3,44%, dopo aver spinto sull’acceleratore a seguito dei risultati 2019. La banca ha annunciato un utile in aumento ed un ricco dividendo, confermando anche la sua solidità patrimoniale e la riduzione di NPL.

A livello comparativo su base settimanale, il trend del colosso creditizio evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso Intesa Sanpaolo rispetto all’indice.

Le implicazioni tecniche complessive dell’istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 2,321 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 2,39. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 2,279.

(Foto: © ?????? ???????/123RF)