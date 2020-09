Intesa Sanpaolo, al termine dell’offerta residuale raggiunto il 98,9% del capitale

editato in: da

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha annunciato i risultati definitivi dell’Offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) lanciata su UBI Banca, al termine dell’offerta residuale conclusa l’11 settembre 2020.

La Procedura di Adempimento dell’Obbligo di Acquisto (offerta residuale) ha avuto ad oggetto 112.327.119 Azioni Residue, rappresentanti il 9,8164% del capitale sociale di UBI Banca, e si è svolta dal 24 agosto all’11 settembre. Durante questo periodo, sono state presentate richieste di Vendita per complessive 90.691.202 Azioni Residue, pari all’80% dei titoli oggetto dell’offerta ed al 7,9256% del capitale sociale.

Di queste, per 87.853.597 Azioni Residue è stato chiesto il Corrispettivo in forma mista (1,7 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo e 0,57 euro), per le restanti 2.837.605 Azioni Residue, è stato richiesto il Corrispettivo integrale in contanti di 3,539 euro.

Considerando anche le azioni ancora in portafoglio di UBI, Intesa Sanpaolo è venuta quindi a detenere complessive 1.131.684.176 Azioni UBI Banca, pari al 98,8988% del capitale sociale.

Avendo superato la soglia del 95% del capitale sociale, la Banca eserciterà il diritto di acquisto e, contestualmente, adempierà all’obbligo di acquisto nei confronti degli azionisti di UBI Banca che ne facciano richiesta, mediante apposita procedura congiunta che sarà concordata con CONSOB e Borsa Italiana. La Procedura Congiunta, che sarà promossa tempestivamente dopo la Data di Pagamento del Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto, avrà ad oggetto la totalità delle rimanenti azioni ordinarie UBI Banca non possedute da Intesa Sanpaolo ancora in circolazione e si concluderà con il trasferimento a Intesa Sanpaolo della titolarità di ciascuna di tali azioni. Ai rimanenti azionisti di UBI Banca verrà corrisposto il Corrispettivo in forma mista, a meno che non facciano richiesta di vendita, optando per il Corrispettivo Integrale in Contanti.

Come conseguenza della Procedura Congiunta, Intesa Sanpaolo acquisterà anche le Azioni UBI Banca sottostanti agli American Depositary Receipts e i deposit agreements relativi agli stessi saranno automaticamente sciolti. Poiché il corrispettivo dovuto per le Azioni UBI Banca acquistate