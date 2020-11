Intesa Sanpaolo, accordo con Kyriba per offrire software di gestione liquidità in eccesso

editato in: da

(Teleborsa) – Le aziende clienti di Intesa Sanpaolo potranno accedere a un servizio che consente ai grandi buyer in eccesso di liquidità di proporre ai fornitori il pagamento anticipato delle fatture a fronte di uno sconto sul prezzo precedentemente concordato. L’istituto bancario italiano ha infatti finalizzato con Kyriba, società fintech leader globale nelle soluzioni di supply chain finance, un memorandum of understanding per mettere a disposizione del mondo delle imprese il servizio Dynamic Discouting, un software web based in grado di dialogare con i gestionali Erp per l’aggiornamento automatico della contabilità aziendale.

Il memorandum con Kyriba si inserisce nel quadro delle attività messe in atto da Intesa Sanpaolo per il potenziamento del Programma Filiere, dedicato a valorizzare le filiere produttive italiane. “Dynamic Discounting offre ai buyer l’opportunità di ottimizzare i cicli di liquidità in eccesso e, al contempo, di migliorare la marginalità aziendale, semplificare la gestione dei fornitori e integrare flussi e pagamenti con i propri ERP – ha spiegato Stefano Favale, Responsabile Direzione Global Transaction Banking di Intesa Sanpaolo – Le aziende potranno accedere al servizio direttamente dalla piattaforma Inbiz di Intesa Sanpaolo”.

“La partnership di Kyriba con Intesa Sanpaolo apre nuove opportunità per offrire a CFO e leader mondiali nella gestione delle tesorerie soluzioni di gestione attiva della liquidità che consentano di navigare meglio nella “nuova normalit” – ha dichiarato Jean-Luc Robert, Presidente e CEO di Kyriba – Stiamo registrando una crescente domanda di soluzioni finanziarie per le filiere che aiutino le aziende a ottimizzare la liquidità e accompagnarle verso la crescita”.

