Intesa Sanpaolo, accordo con governo municipale Qingdao per sviluppo attività Yi Tsai

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con la Municipalità di Qingdao a conferma dell’impegno e degli investimenti di Intesa Sanpaolo nell’ambito dei piani di sviluppo delle attività di Wealth Management in Cina.

La banca guidata da Carlo Messina è presente a Qingdao – dove è stata costituita una Pilot Zone per lo sviluppo del Wealth Management – per introdurre le competenze acquisite che hanno portato la Banca ad essere tra le prime realtà in Europa nel fornire servizi di consulenza finanziaria dedicati alla clientela Private e Affluent.

A tal fine, Intesa Sanpaolo ha costituito nel 2016 la società Yi Tsai, interamente partecipata dal Gruppo Bancario, per la distribuzione di prodotti finanziari alla clientela di alto profilo in Cina. Yi Tsai sarà il cuore dell’offerta di Wealth Management di Intesa Sanpaolo e se ne prevede una graduale espansione da Qingdao ad altre Province della Repubblica Popolare Cinese.

Come parte dell’accordo, la Municipalità di Qingdao fornirà all’istituto di credito italiano il pieno supporto e tutti gli strumenti e i servizi necessari – inclusa la partecipazione diretta di aziende controllate dalla Municipalità nel capitale di una Joint Venture con la Banca – per richiedere l’autorizzazione alla costituzione di una Securities Company.

Obiettivo principale della Securities Company, della quale Intesa Sanpaolo deterrà inizialmente il 51%, sarà quello di sostenere Yi Tsai con una gamma di prodotti adeguata e di affiancarla nella distribuzione con una propria rete di filiali per ampliare l’offerta di soluzioni di investimento per la clientela del Gruppo in Cina.

(Foto: © Roman Babakin/123RF)