Intesa Sanpaolo, accordo con Google Pay per pagamenti in mobilità

(Teleborsa) – Da oggi Google Pay è disponibile per tutti i clienti Intesa Sanpaolo possessori di dispositivi Android: si completa così l’ampia proposta delle soluzioni che consentono i pagamenti in mobilità in modo semplice, veloce, sicuro e a costo zero.

Già diffuso a livello internazionale, Google Pay è compatibile per i pagamenti su tutti i POS contactless ed è utilizzabile anche su numerose app e siti web per gli acquisti on line. È disponibile su tutte le carte di credito, le carte prepagate e le carte di debito con circuito internazionale emesse dal Gruppo Intesa Sanpaolo.

Con la nuova partnership con Google, Intesa Sanpaolo annovera nel proprio catalogo di offerta tutte le principali e innovative soluzioni di pagamento tramite smartphone e/o wearable disponibili sul mercato, offrendo ai propri clienti la possibilità di gestirle direttamente da XME Pay, il portafoglio digitale nell’app Intesa Sanpaolo Mobile.

“L’accordo con Google Pay rende familiare il pagamento via smartphone a un pubblico sempre più vasto – dichiara Andrea Lecce, Responsabile Direzione Sales and Marketing Privati e Aziende Retail -. Con il lancio di Google Pay, diamo l’opportunità ai tantissimi nostri clienti possessori di un device Android di disporre di un ulteriore strumento di pagamento all’avanguardia, per fare acquisti nei negozi e on line, con un’esperienza di attivazione e di uso veloce, semplice e sicura. L’obiettivo è quello di abilitare sempre più persone all’utilizzo di soluzioni innovative, in grado di far diventare il momento del pagamento digitale un gesto semplice e quotidiano”.