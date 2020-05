Intesa Sanpaolo, accertati requisiti consiglieri

editato in: da

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo rende noto che, ad esito delle verifiche e delle valutazioni condotte, sono stati accertati in capo ai Consiglieri di Amministrazione nominati dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2020, Andrea Sironi e Roberto Franchini, i requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto.

In particolare – si legge in una nota – il Consiglio di Amministrazione ha confermato in capo al Consigliere Andrea Sironi il requisito di indipendenza e altresì ha accertato in capo al Consigliere di Amministrazione Roberto Franchini, componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, i predetti requisiti nonché i requisiti addizionali previsti dalla normativa e dallo Statuto per la composizione dell’organo con

funzioni di controllo.

