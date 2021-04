Intesa Sanpaolo, 2,5 milioni di euro ad AEG Coop per finanziare crescita sostenibile

editato in: da

(Teleborsa) – Raggiungere due obiettivi di miglioramento ESG (Environmental, Social, Governance) accompagnando il territorio canavesano verso la transizione energetica e contribuendo, così, al miglioramento generale del benessere della comunità. Con questo fine Intesa Sanpaolo ha erogato un finanziamento S-Loan (Sustainability Loan) di 2,5 milioni di euro ad Azienda Energia e Gas Società Cooperativa (AEG Coop), una delle più grandi cooperative italiane di vendita di energia elettrica, gas naturale e servizi correlati.

Al centro dell’operazione – spiega Intesa Sanpaolo in una nota – l’acquisto e il successivo annullamento di garanzie d’origine come attestazione della provenienza da fonti rinnovabili dell’intero fabbisogno di energia elettrica dell’azienda e lo sviluppo di programmi di welfare aziendali a beneficio dei dipendenti.

“AEG Coop è da sempre sensibile ai temi della sostenibilità – dichiara il presidente di Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, Andrea Ardissone –. Sostenibilità non solo economica e finanziaria, ma sostenibilità di progetto, intesa come impegno concreto che parta dal livello valoriale per declinarsi a livello sociale, ambientale e di business con l’obiettivo di generare valore aggiunto di lungo termine non solo ai Soci singoli direttamente, ma all’intera nostra comunità ed al nostro territorio”.

“L’attenzione alle esigenze del territorio è al centro dell’impegno e delle azioni del nostro Gruppo – sottolinea Teresio Testa, direttore regionale Piemonte Valle d’Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo –. Siamo orgogliosi di poter supportare una realtà come AEG Coop, che promuove da sempre un modello di crescita ispirato ai principi di sostenibilità ambientale e sociale. La storia di questa azienda testimonia un modo di fare impresa che contribuisce alla creazione di valore collettivo e che va sviluppato con la massima priorità. Da parte nostra, mettiamo a disposizione importanti plafond dedicati espressamente agli investimenti in sostenibilità e circular economy e integriamo questi temi nella valutazione del merito creditizio, proprio per orientare le nostre imprese su un percorso effettivo e credibile. Nelle tre regioni del nostro territorio, abbiamo in corso erogazioni di S-Loan per circa 50 milioni di euro e progetti finanziati con il plafond circular economy per ulteriori 30 milioni di euro”.

Il finanziamento a medio-lungo termine S-Loan – sottolinea Intesa Sanpaolo – è specificatamente disegnato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance di impresa. S-Loan prevede condizioni dedicate agevolate, che premiano i comportamenti virtuosi delle aziende: la Banca riconosce infatti una riduzione di tasso per ogni anno in cui sono raggiunti gli obiettivi di miglioramento in ambito ESG, sulla base di indicatori di performance condivisi e monitorati nell’ambito della nota integrativa del bilancio della società.

Il percorso di accompagnamento alla transizione sostenibile delle imprese – evidenzia la nota – è uno dei pilastri di “Motore Italia”, il programma di iniziative e finanziamenti per il rilancio delle PMI, che mette a disposizione delle imprese 50 miliardi di euro di nuovo credito, di cui 4,1 miliardi di euro per il Piemonte.