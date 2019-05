Intesa: Messina, utile netto sarà superiore al 2018

editato in: da

(Teleborsa) – “Nel 2019 sono sicuro che daremo un risultato netto superiore a quello del 2018″. Lo ha detto il CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel corso della conference call con gli analisti finanziari per illustrare i risultati del primo trimestre. “Abbiamo attuato una riduzione dei costi del personale e delle spese amministrative. C’è poi la riduzione dello stock dei crediti deteriorati che ci porta ad una riduzione degli accantonamenti. Quindi su ricavi e costi continueremo ad avere degli ottimi risultati con risultati superiori. Sui nostri risultati c’è anche un ottimo contributo che arriva dal settore assicurativo. Tutta questa serie di fattori mi induce a prevedere che quest’anno ci sarà un utile superiore a quello dell’anno scorso”.

In anticipo su obiettivi riduzione NPL

“La velocità di riduzione del nostro portafoglio di crediti deteriorati è ben superiore a quella prevista nel piano d’impresa e quindi c’è una forte possibilità di conseguire in anticipo gli obiettivi” – ha continuato il CEO di Intesa Sanpaolo – . “Abbiamo avuto il più basso flusso di sempre di crediti deteriorati nel primo trimestre. Sul fronte della riduzione abbiamo già raggiunto il 64% degli obiettivi del piano d’impresa senza costi per gli azionisti“.

“Siamo in linea per dare un ottimo dividendo anche quest’anno” – ha anticipato Messina – sottolineando che i primi tre mesi del 2019 sono stati “uno dei migliori primi trimestri dal 2008 per risultato netto grazie alle performance della gestione caratteristica, perfettamente in linea con l’obiettivo di un risultato netto 2019 in crescita rispetto al 2018”.