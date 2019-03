Intesa tra Lega e M5S: sbloccati i bandi Tav con clausola di dissolvenza

editato in: da

Dopo giorni di attesa e una crisi di governo più volte ventilata e smentita, trova una soluzione (momentanea) la vicenda Tav. È stata infatti inviata una lettera da Palazzo Chigi, indirizzata alla Telt, l’azienda italo-francese a capo del progetto a capo del progetto Tav.

Con la lettera, Palazzo Chigi ha autorizzato lo sblocco dei bandi relativi ai lavori del tunnel di base della Tav, applicando la clausola di dissolvenza. La via di uscita al problema Tav è stata offerta dal diritto privato francese, per voce del Sottosegretario alle Infrastrutture leghista Armando Siri: “La via più di buon senso è quella di pubblicare i bandi con la clausola della dissolvenza così come previsto dal diritto francese che consente in qualsiasi momento di poterli revocare” aveva dichiarato. Ciò significa che i bandi per la Torino-Lione porteranno le aziende a manifestare interesse, ma la procedura potrà essere interrotta. Tuttavia la via d’uscita sembra avere buone prospettive solo a breve termine. Nel lungo termine infatti, se i bandi venissero stoppati, l’Italia potrebbe non ricevere i 300 milioni di contributi per l’opera.

I contenuti della lettera non sono stati resi noti, ma la Telt ha confermato la sua ricezione tramite un portavoce. Sarà il Cda della società italo-francese a riunirsi per avviare i bandi. La lettera è la conclusione dell’intesa raggiunta nelle ultime ore tra Lega e Movimento 5 Stelle, che per giorni hanno espresso divergenze sul tema e paventato una crisi di governo.

Diverse le reazioni all’interno del Movimento Stesso, con il presidente della Camera Fico, che dichiara: “Il primo atto nel 2013 quando arrivammo in Parlamento come parlamentari di M5S alla Camera e al Senato, la prima uscita pubblica di tutto il MoVimento 5 stelle parlamentare fu di andare a visitare i cantieri della Tav per comprendere a che punto ci trovavamo, per dire l’ennesimo no documentato e non ideologico alla tav, quindi è una lotta che ha attraversato ogni periodo storico dai meetup al movimento, non è un atto ideologico perché abbiamo visto tutte le relazioni che sono negative senza contare che ogni volta purtroppo, e non solo in Italia, che un’opera va avanti in un certo modo crescono anche le spese che in questo momento non sono a bilancio”.

Nel frattempo, a Torino le associazioni piemontesi hanno annunciato un flash mob dei sì Tav. Non rimane che attendere lunedì.