Intesa e Confagricoltura a sostegno delle imprese italiane

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo e Confagricoltura insieme per le imprese italiane del settore agricolo e agroalimentare grazie a un accordo che dà agli associati la possibilità di avere strutture e consulenze ad hoc.

È una delle novità previste dall’accordo firmato oggi da Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura e per Intesa Sanpaolo da Teresio Testa, responsabile della Direzione Sales & Marketing Imprese Banca dei Territori e Andrea Lecce, responsabile della Direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail Banca dei Territori.

L’intesa ha come obiettivo accompagnare le aziende del settore su temi come la crescita, il ricambio generazionale, l’aggregazione, l’innovazione, la ricerca di nuovi mercati di sbocco, in Italia e all’estero.

Per questo, il Gruppo Intesa Sanpaolo metterà a disposizione degli associati una struttura dedicata di supporto e consulenza, costituita da specialisti su tutto il territorio nazionale in grado di accompagnarli nei loro progetti e nelle procedure di accesso ai fondi PSR (Programmi di sviluppo rurale) e alla contribuzione PAC (Politica agricola comune) e avvierà un percorso per semplificare le procedure di accesso al credito.

In particolar modo verranno valorizzate le filiere produttive e le reti d’impresa, saranno supportati l’export e l’internazionalizzazione delle diverse filiere agroalimentari, a cominciare dal settore vitivinicolo, accompagnando le imprese nei processi di innovazione e miglioramento tecnologico, sostenendo l’e-commerce mettendo a disposizione un portale che promuove le eccellenze del made in Italy e con una formazione specifica da attuare attraverso una innovativa piattaforma di e-learning (Skills4Agri) dedicata agli associati.

Inoltre, verrà promosso il welfare aziendale mettendo a disposizione delle aziende le opportunità offerte da Welfare Hub, la piattaforma creata da Intesa Sanpaolo per sostenere le imprese nelle loro iniziative di welfare.

Confagricoltura e Intesa Sanpaolo hanno inoltre istituito un “Tavolo di confronto” per pianificare incontri, attività, iniziative, coinvolgendo nei rispettivi piani operativi, le rispettive articolazioni territoriali e agenzie locali.

“Il tema dell’accesso al credito rappresenta, in uno scenario sempre più concorrenziale e globalizzato, uno degli elementi di maggiore preoccupazione per il tessuto produttivo agricolo italiano – ha evidenziato il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti -. In questa ottica il nuovo accordo intende non solo sviluppare nuovi business per le nostre imprese agricole, ma anche migliorare la gestione aziendale e rafforzare la loro capacità di difendere la posizione acquisita sul mercato”.

“Il nostro gruppo intende accompagnare lo sviluppo e l’innovazione delle imprese e delle filiere del settore agroalimentare consapevole che rappresenti una delle principali potenzialità del Paese – ha sottolineato Andrea Lecce, responsabile della Direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail di Intesa Sanpaolo -. Con questo accordo intendiamo mettere a disposizione una struttura specialistica appositamente dedicata e supportare, anche attraverso la formazione, il capitale umano e il ricambio generazionale”.