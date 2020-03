Intesa deposita in Consob documento offerta su Ubi

editato in: da

(Teleborsa) – Depositato in Consob da Intesa Sanpaolo il documento sull’offerta pubblica di scambio volontaria della totalità delle azioni ordinarie di Ubi. Lo rende noto Intesa Sanpaolo. L’offerta prevede che per ogni 10 azioni Ubi portate in adesione all’Offerta saranno corrisposte 17 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo di nuova emissione.

Già convocata per il 27 aprile l’Assemblea straordinaria per la decisione sulla proposta di delegare al Consiglio d’amministrazione l’aumento del capitale sociale a servizio dell’offerta pubblica di scambio volontario su Ubi Banca. La decisione di Consob sarà presa entro i cinque giorni successivi dall’acquisizione di tutte le autorizzazioni da parte delle Autorità di vigilanza (Bankitalia, Bce, Ivass).

Il documento di offerta sarà poi pubblicato successivamente all’approvazione dell’aumento di capitale da parte del Cda di Intesa e dell’approvazione da parte di Consob dopo l’ottenimento delle autorizzazioni. Il periodo di adesione all’offerta sarà concordato con Borsa Italiana e avrà una durata compresa tra un minimo di 15 e un massimo di 40 giorni di borsa aperta, salvo proroga.