Interpump rileva controllo Transtecno

(Teleborsa) – Interpump Group ha acquisito una quota di controllo del 60% di Transtecno, società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di riduttori e motoriduttori. Il prezzo, comprensivo della cassa, è pari a 22 milioni di euro più circa 500.000 azioni Interpump già in possesso del Gruppo. Sono state anche concordate opzioni put e call sul rimanente 40% con scadenza a due e a quattro anni.

I prodotti di Transtecno costituiscono una gamma di potenza medio-leggera che trova applicazione in una moltitudine di settori, con specifiche linee progettate per avicoltura, autolavaggi, energie rinnovabili (caldaie a biomassa e pannelli solari). L’approccio modulare adottato nella progettazione facilita l’ottimizzazione dei processi distributivi riducendo l’esigenza di scorte gravose e semplificando le attività dei distributori.

Transtecno ha dichiarato per il 2018 vendite a livello consolidato per 45 milioni di Euro, con EBITDA pari a 8,7 milioni di Euro, e prevede per il 2019 fatturato in crescita, con cassa positiva pari ad almeno 2 milioni di Euro. La società bolognese ha filiali in Cina, Paesi Bassi, Spagna, USA e Messico.

L’operazione, il cui perfezionamento (closing) è previsto entro il mese di gennaio 2020 al termine del processo di due diligence. L’imprenditore Claudio Lorenzoni manterrà il proprio ruolo di Presidente di Transtecno.