Interpump acquista la canadese Hydra Dyne Tech

(Teleborsa) – Accordo vincolante quello firmato da Interpump Group per ottenere il controllo della società canadese Hydra Dyne Tech.

La società, con sede in Ontario, è proprietaria della tecnologia LocSeal, brevetto di importante livello di innovazione tecnica, oltre ad essere produttrice e a commercializzare cilindri oleodinamici, valvole e giunti rotanti. Questi ultimi, di cui Hydra è un riconosciuto specialista, costituiscono una significativa estensione della gamma di componenti oleodinamici dell’italiana Interpump.

I prodotti inoltre, sono progettati per rispondere alle esigenze di alcuni tra i più importanti OEM nei settori delle macchine agricole e del movimento terra e delle attività forestali.

Il prezzo stabilito per l’acquisizione del 75% è di 17,2 milioni di euro e tra le società sono state previste delle opzioni Put e Call per il trasferimento della quota di minoranza a partite dal 2023.

Dopo l’acquisizione il fondatore dell’azienda Steve Bohner rimarrà come CEO della società, mantenendone la guida.

“Un altro importante tassello nel nostro progetto di potenziamento dell’area nordamericana, che già riveste un ruolo di primo piano nel quadro generale delle attività di Gruppo”, ha commentato il presidente di Interpump Group, Fulvio Montipò.



Il closing dell’operazione è previsto nelle prossime settimane.

Poco mosso il titolo Interpump a Piazza Affari: +0,63%.