Interpump a Ecomondo con una selezione di sistemi dedicati all’ambiente

(Teleborsa) – Interpump Group, quotata alla Borsa di Milano da molto tempo ed attiva nel settore delle acque con le pompe ad alta pressione, suo core business, e dell’oleodinamica, è presente a Ecomondo con una vasta gamma di brand, in particolare una selezione di prodotti destinati alle società municipalizzate che si occupano di pulizia strade e rete fognaria.

Teleborsa ha intervistato Roberto Solarino, Sales Manager del gruppo.

“Interpump è un gruppo mondale, una piccola multinazionale con una cinquantina di brand”, ha affermato il direttore commerciale di Interpump, spiegando “qui a Ecomondo ci occupiamo di ambiente, quindi abbiamo una selezione di prodotti specifici per i veicoli industriali ed, in particolare, per la macchina municipale”.

“Abbiamo prese di forza, pompe ad acqua e tutto quello che serve per attrezzare i camion per la pulizia delle strade, per la manutenzione fognaria, spazzatrici e tutto ciò che potrebbe servirci a tenere pulite le nostre città”.

Quali sono i vostri principali canali di sbocco?

“Noi vendiamo in tutto il mondo e produciamo quasi tutto in Italia. Tutti i nostri prodotti per le attrezzature municipali sono prodotti in Italia”.

Chi sono i vostri maggiori clienti?

“Farid Group, Cappellotto e altri nomi molto specifici”.