Internet, il mobile supera il fisso con il boom dei video. E Vodafone lancia GiGa Network 4,5G

(Teleborsa) – L’utilizzo della rete Internet è cambiato e il comportamento degli utenti si sta via via modificando. Tanto è vero che nel 2017 il traffico da mobile ha per la prima volta superato i collegamenti da fisso. E l’utilizzo dei video, soprattutto con l’uso dei social, ha avuto una decisa impennata. Rilevazioni che hanno indotto Vodafone a impegnarsi nella ricerca di sempre più innovative soluzioni per far fronte a una straordinaria domanda destinata sempre più ad aumentare.

E’ nata così Giga NetworkTM 4.5G di Vodafone, la nuova generazione di rete che anticipa il 5G, e supera la soglia di 1 Gigabit al secondo, presentata a Milano da Fabrizio Rocchio, Direttore Technology di Vodafone Italia, e da Andrea Rossini, Direttore commerciale della società.

Giga Network fa leva sulle soluzioni software più innovative di Big Data, AI e algoritmi intelligenti per ottimizzare e adattare dinamicamente performance, velocità e coperture alle esigenze e ai flussi di traffico dei clienti, e integra tutte le più avanzate tecnologie per rispondere all’accresciuta domanda di qualità e di quantità di dati. Le soluzioni tecnologiche della Giga Network – disponibili oggi su rete 4G e 4.5G – sono predisposte e contengono già gli elementi evolutivi del 5G.

Una rete unica in Italia, progettata dal centro di Ricerca e Sviluppo di Vodafone, che può contare sul know how internazionale del Gruppo Vodafone, sull’integrazione di quattro centri di ingegneria di rete di eccellenza a Milano, Dusseldorf, Londra e Madrid.

La rete 4.5G continua a crescere e da ottobre sarà disponibile a 1 Gigabit al secondo in 17 città (Roma, Milano, Napoli, Palermo, Genova, Torino, Novara, Brescia, Bologna, Vicenza, Ancona, Firenze, Livorno, Taranto, Salerno, Agrigento, Catania), con l’obiettivo di arrivare a 23 città entro l’anno. Da novembre la rete 4.5G a oltre 1 Gigabit al secondo sarà disponibile inizialmente in 2 città.

L’evoluzione della Giga Network apre così la strada allo sviluppo del 5G che raggiungerà velocità superiori ai 10 Gigabit al secondo e latenza di circa 10 millisecondi, garantendo in contemporanea un elevato numero di oggetti connessi alla rete, che potrà arrivare fino al milione per chilometro quadrato.