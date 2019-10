International HoReCa Meeting, nel 2020 la nuova edizione a Rimini

editato in: da

(Teleborsa) – IEG e Italgrob insieme per la nona edizione di International HoReCa Meeting, manifestazione internazionale dedicata al mondo Horeca che tornerà a Rimini dal 15 al 18 febbraio 2020 in occasione della Beer&Food Attraction, evento firmato Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini.

La manifestazione è stata presentata in mattinata a Milano, alla presenza di oltre 180 persone in rappresentanza di almeno 100 aziende del settore beverage.

L’edizione 2020 vedrà un pacchetto nutrito di eventi e iniziative, volte all’innovazione e al progresso del settore, in perfetta linea con il contesto ospitante di “Beer&Food Attraction. The eating out experience show”, rinnovata nel payoff e nella forma.

Tra gli eventi, si partirà il 15 febbraio con il Congresso di apertura “La filiera Horeca nell’era delle Green economy”; il giorno seguente sarà il turno della Tavola Rotonda sulla formazione, mentre il pomeriggio sarà suddiviso con gli eventi “Sicurezza, Logistica e Ambiente” e “Piattaforme web: problema o opportunita`?”.

Ad aprire il convegno i saluti del presidente di Italgrob, Vincenzo Caso: “Anno dopo anno l’International HoReCa Meeting è diventato il qualificato punto di incontro fra gli operatori della filiera, un momento di confronto e di crescita apprezzato dall’intera community del fuoricasa italiano”.

“L’obiettivo della nuova edizione – ha sottolineato Caso – è consolidare questo evento quale irrinunciabile appuntamento per i professionisti del settore chiamati attraverso un confronto serrato e virtuoso a disegnare strategie funzionali all’Ho.Re.Ca. del futuro. Anche questa edizione – ha concluso Caso – potrà contare sulla preziosa partnership di IEG (Italian Exhibition Group) con la quale, sono certo, sapremo attuare, nella massima collaborazione, una fattiva sinergia funzionale alla crescita delle nostre rispettive manifestazioni”.

Patrizia Cecchi, direttrice Fiere Italia di IEG, ha sottolineato l’importanza della presenza dell’IHM alla fiera di Rimini, per la seconda edizione consecutiva e durante l’ampliata e in crescita Beer&Food Attraction: “Vogliamo che Rimini, città che ritroverete con un volto nuovo, grazie ai recenti cambiamenti, diventi una capitale assoluta per l’Ho.Re.Ca. Ci siamo noi, c’è Italgrob e tutti coloro che contribuiscono ai nostri progetti. Noi – ha concluso Cecchi – siamo una piattaforma a disposizione e a sostegno del business dei nostri clienti”.