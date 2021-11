Intermonte inizia copertura di Sciuker Frames con giudizio “Buy&...

(Teleborsa) – Gli analisti di Intermonte hanno iniziato la copertura sul titolo di Sciuker Frames, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica. Il prezzo obiettivo è stato fissato a 15,2 euro per azione, mentre il giudizio sul titolo è “BUY”. “Un’ondata di opportunità sta nascendo dalla necessità di ristrutturazione edilizia dettata da obiettivi di abbattimento delle emissioni di gas serra: grazie ad un importante piano di investimenti e ad oculate acquisizioni completate nel 2021, riteniamo che Sciuker sia oggi in una posizione privilegiata per cogliere questa ondata”, scrive Intermonte.

“Inoltre, il significativo free cash flow che verrà generato nei prossimi anni consentirà alla società di effettuare ulteriori acquisizioni, di arricchire la propria gamma di prodotti ed espandersi in altri mercati geografici”, viene aggiunto. Per l’intero 2021 sono ora attese vendite per 102 milioni di euro, EBITDA Adjusted di 25 milioni di euro e un utile Adjusted di 12 milioni di euro. Per il prossimo anno questi risultati sono attesi in crescita a, rispettivamente, 132 milioni di euro, 33 milioni di euro e 16 milioni di euro.

Intanto, spicca il volo Sciuker Frames a Piazza Affari, dove si attesta a 7,76, con un aumento dell’8,08%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 7,94 e successiva a quota 8,48. Supporto a 7,4.