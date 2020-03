Intermarine (Immsi), consegnata a Marina Militare italiana nave UNPAV

editato in: da

(Teleborsa) – Intermarine, controllata del Gruppo industriale Immsi, ha effettuato oggi, 3 marzo, la consegna amministrativa alla Marina Militare Italiana dell’Unità Navale UNPAV (Unità Navale Polifunzionale ad Alta Velocità – Classe Cabrini), denominata Tullio Tedeschi.

La nave, consegnata in linea con le tempistiche del cronoprogramma, è la seconda delle due UNPAV commissionate dalla Marina Militare a Intermarine nell’ottobre 2016 per un totale di 40 milioni di euro, ed è rispondente ai più elevati standard qualitativi. La prima nave, denominata Angelo Cabrini, è stata consegnata lo scorso luglio.

L’Unità è intitolata al Capo di terza classe meccanico della Regia Marina, Tullio Tedeschi, decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Militare per l’affondamento dell’incrociatore pesante inglese York, avvenuto il 26 marzo 1941 nella Baia di Suda a Creta. Tedeschi è mancato nella sua città natale, Isernia, il 2 novembre del 1987.

Intermarine fa sapere che in data odierna non si è tenuta la cerimonia di consegna formale, in ottemperanza alle direttive disposte dal Governo e dal Governatore della Regione Liguria circa le manifestazioni e i luoghi di assembramento.