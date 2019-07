Intel, trimestrale batte le aspettative di mercato

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima trimestrale per Intel, che batte le aspettative del mercato. Per il periodo che si chiude al 30 giugno, la società mostra ricavi per 16,51 miliardi dollari con un EPS di 0,92 dollari.

Il dato è significativamente superiore alle stime che indicavano 15,68 miliardi di dollari per il fatturato e 0,89 centesimi per l’utile per azione.

Intel ha anche osservato che durante il secondo trimestre del 2019, la società ha generato circa 7,6 miliardi dollari, pagato dividendi per 1,4 miliardi e utilizzato 3 miliardi per riacquistare 67 milioni di azioni.

Durante il secondo trimestre del 2019, i ricavi del business PC hanno registrato una crescita dell’1% a 8,8 miliardi dollari, superiore alle previsioni, e la divisione Data Center Group (DCG) è cresciuta del 3%, mentre il business Cloud è diminuito dell’1%. La divisione Internet of Things (IoT) di Intel ha raggiunto un nuovo record di ricavi di 986 milioni di dollari, registrando un aumento del 12% dei ricavi.

Il titolo al momento scambia al Nasdaq a 52,90 dollari in rialzo dell’1,42%.

(Foto: © Intel)