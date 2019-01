Intek, KME cede business europeo ai cinesi di Hailiang

editato in: da

(Teleborsa) – La controllata totalitaria KME AG (KME) di Intek Group ha raggiunto un accordo con Zhejiang Hailiang Co., Ltd. per la cessione del business delle barre di ottone in Germania ed Italia, nonchè di quello dei tubi in Germania e Spagna.

Zhejiang Hailiang è il principale operatore cinese nel mercato dei tubi di rame e delle barre di ottone con una presenza internazionale in USA ed in Asia, ma finora non presente in Europa. Il Gruppo Hailiang è quotato alla Borsa di Shenzhen.

Obiettivo strategico del Gruppo KME è una “rifocalizzazione del proprio portafoglio prodotti” sui laminati di rame e sue leghe e sui prodotti speciali. Dopo l’acquisizione di MKM, il cui accordo è stato siglato il 6 luglio scorso ed il cui closing è previsto entro il primo trimestre 2019, l’operazione con Hailiang è finalizzata a ridurre il portafoglio e la complessità industriale del gruppo KME, attraverso una riduzione del numero dei prodotti e degli stabilimenti. L’operazione è quindi volta a realizzare un’accelerazione dell’esecuzione della strategia del Gruppo.

Il perimetro complessivo dell’operazione occupa un totale di circa 1.100 lavoratori e nel 2017 ha realizzato un fatturato di circa Euro 540 milioni con un Ebitda pari a circa Euro 15 milioni.

Il prezzo concordato è di Euro 119 milioni oltre al capitale circolante ed al rimborso dei debiti intercompany esistenti alla data del closing.