Intek Group verso l’acquisizione di parte del business laminati piani di Aurubis

editato in: da

(Teleborsa) – Intek Group – holding quotata sul mercato MTA con partecipazioni diversificate nel settore del rame, delle energie rinnovabili e dei servizi – ha sottoscritto un term sheet con Aurubis, uno dei maggiori fornitori mondiali di metalli non ferrosi e primaria società di riciclo del rame, per l’acquisto di parte del segmento produttivo dei laminati piani di Aurubis. Il term sheet è la base per un accordo di vendita che le parti intendono sottoscrivere nei prossimi mesi.

Il perimetro dell’operazione include lo stabilimento FRP di Zutphen (Olanda), nonchè i centri di taglio di Birmingham (Regno Unito), Dolný Kubín (Slovacchia) e Mortara (Italia), per un fatturato totale di circa 280 milioni di euro e circa 360 dipendenti. Non faranno parte dell’operazione gli altri stabilimenti di Aurubis dedicati al business dei laminati piani, situati a Buffalo (USA), Stolberg (Germania) e Pori (Finlandia).