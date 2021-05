Intek Group ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Intek Group ha comunicato che intende avviare un programma di acquisto di azioni ordinarie proprie fino ad un massimo di 3.000.000 azioni, corrispondenti allo 0,78% del numero complessivo di azioni ordinarie della Società in circolazione, in esecuzione della delibera assunta dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 giugno 2020 che ha autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni ordinarie e di risparmio proprie per una durata di 18 mesi.

Il Programma, che ha la finalità di sostenere la liquidità delle azioni ordinarie Intek, avrà inizio il 13 maggio 2021 e terminerà il 6 giugno 2021.

Il potenziale esborso massimo per l’esecuzione del Programma è fissato in 1.000.000 di euro.

Alla data del presente comunicato, il Gruppo detiene in portafoglio 6.555.260 azioni ordinarie proprie (pari all’1,684% del capitale sociale rappresentato da detta categoria di azioni e all’1,492% del capitale sociale complessivo) e 11.801 azioni di risparmio proprie (pari allo 0,024% del capitale sociale rappresentato da detta categoria di azioni e allo 0,003% del capitale sociale complessivo).

Il totale delle azioni proprie possedute ammonta a complessive 6.567.061 pari all’1,495% del capitale sociale complessivo della Società. Nessuna delle società controllate da Intek Group detiene, allo stato, azioni della Società.

A Piazza Affari, oggi, apprezzabile rialzo per Intek Group, in guadagno dell’1,25% sui valori precedenti.

