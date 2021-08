Intek Group, corrispettivo affare Aurubis pari a 8 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Intek Group – holding quotata sul mercato MTA con partecipazioni diversificate nel settore del rame, delle energie rinnovabili e dei servizi – ha fornito alcune precisazioni, su richiesta delle autorità competenti, in merito al term sheet siglato lunedì con Aurubis, uno dei maggiori fornitori mondiali di metalli non ferrosi e primaria società di riciclo del rame.

In particolare, Intek segnala che il corrispettivo previsto dell’operazione è di circa 8 milioni di euro più il rifinanziamento del capitale circolante netto (valore di riferimento al 30 giugno 2021: 67 milioni di euro) che sarà effettuato attraverso il rimborso di linee di credito

infragruppo. L’operazione – sottolinea la holding in una nota – sarà finanziata con l’impiego di fonti proprie per quanto riguarda il valore dell’equity e con risorse finanziarie di terzi per il rifinanziamento del capitale circolante netto.