Integrated Governance Index 2021: Enel, HERA, BNL e Fiera Milano top di categoria

(Teleborsa) – Sono state anticipate le prime quattro graduatorie dell’Integrated Governance Index 2021, che misura l’integrazione della sostenibilità nelle strategie aziendali. La Top 10 e tutti i risultati saranno presentati alla ESG Business Conference del 16 giugno.

Al top delle rime 4 categorie si classificano Enel per la ESG Identity, HERA per l’’integrazione degli ESG nella finanza dell’azienda, BNL quale prima classificata tra le società non quotate e Fiera Milano come prima classificata tra le società non rientranti tra le prime cento quotate per dimensione.

L’Integrated Governance Index, che misura con metodo quantitativo il grado di integrazione dei fattori ESG nelle strategie aziendali delle prime 100 società quitate, è stato esteso dal 2019 alle società che hanno redatto la Dichiarazione non finanziaria (paniere Consob) e alle prime 50 società non quotate italiane. Il questionario è stato sottoposto a un totale di circa 270 aziende.

Nel 2021, sesta edizione, è cresciuto il numero di società analizzate: 80 società hanno compilato il questionario contro le 74 del 2020 e le 61 del 2019. L’Index copre ormai il 50% delle Top 100 società quotate a Milano.