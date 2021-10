Insurtech, la tedesca Getsafe porta il round di serie B a 93 milioni di dollari

(Teleborsa) – Getsafe, startup tedesca attiva nel settore assicurativo, si è assicurata altri 63 milioni di dollari di fondi, estendendo il suo round di finanziamento di serie B a 93 milioni di dollari. La società afferma di avere circa 250 mila clienti in Germania e nel Regno Unito, mentre punta ad espandersi in Italia, Francia e Spagna il prossimo anno. Tra i nuovi investitori ci sono alcuni dei più grandi family office tedeschi e svizzeri, nonché Earlybird, CommerzVentures e Swiss Re. Getsafe prevede di utilizzare i soldi per acquisire la propria licenza assicurativa entro la fine del 2021 e per accelerare la sua espansione europea.

“I marchi assicurativi che conosciamo oggi sono stati fondati in un’era completamente diversa – ha affermato Christian Wiens, CEO e cofondatore di Getsafe – Ma l’assicurazione, più di molti altri prodotti, può essere molto migliore se alimentata dalla tecnologia e dal machine learning. Questo è il motivo per cui crediamo che le compagnie assicurative costruite da zero, sulla propria piattaforma digitale, siano destinate a diventare gli attori assicurativi dominanti per le generazioni a venire”.

Getsafe mira a digitalizzare l’intero processo assicurativo e renderlo accessibile tramite la sua app per smartphone. Tramite l’app, i clienti possono acquistare, gestire e adattare le loro polizze, nonché presentare un reclamo. L’anno scorso Getsafe ha richiesto una licenza alla Federal Financial Supervisory Authority, che le permetterà di espandere la propria offerta di prodotti più rapidamente, e punta ad ottenerla entro fine anno.