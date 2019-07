InRail, avviato il nuovo trasporto merci verso la Slovenia

editato in: da

(Teleborsa) – Il primo treno di InRail è partito da Villa Opicina (Trieste) diretto verso Dobova, in Slovenia. Questo primo viaggio inaugura un’esperienza intrapresa dalla società privata con sede a Genova, che si occupa di trasporti ferroviari.

Il treno InRail, con un carico di rottame, ha dato dunque il via a questa esperienza, dopo che la società ha ottenuto il certificato di sicurezza sloveno che consente all’azienda ferroviaria di operare sulla rete slovena con il proprio personale e i propri mezzi. Gli investimenti che la Slovenia sta effettuando in infrastrutture ferroviarie sono l’inizio di un sistema di collegamenti commerciali che potranno essere utilizzati in futuro.

“Per il futuro prossimo l’agenda della società è già ben delineata” – ha infatti dichiarato l’Ing. Guido Porta, AD e Presidente di InRail – “Amplieremo le nostre partnership con aziende estere per ulteriori servizi a media e lunga percorrenza in Europa, con una particolare attenzione all’Europa centrale e dell’Est”.

(Foto: Europen Commission)