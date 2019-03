Inquinamento underground: le gallerie delle metropolitane sono tra i posti più insalubri

editato in: da

Tutti i giorni milioni di persone si spostano da una località all’altra. I motivi sono differenti: c’è chi lo fa per il semplice piacere del viaggiare e visitare posti non ancora conosciuti, c’è chi invece lo fa per andare a lavoro. E secondo alcuni dati rilevati, le aree metropolitane sarebbero tra i posti più insalubri.

La parola “sostenibilità” è diventata quasi martellante negli ultimi anni. L’inquinamento ambientale provocato ad esempio dalla plastica, ma anche dalle emissioni di impianti di riscaldamento o dai tubi di scappamento dei veicoli, è diventata un’emergenza mondiale.

Per questi motivi, si cerca di incentivare i pendolari o anche i cittadini ad utilizzare mezzi di trasporto pubblici piuttosto che la propria auto. Ma quanto sono sicure, dal punto di vista della “salute”, ad esempio le metropolitane? Spesso antiche, le metropolitane si caratterizzano per la loro “velocità” (non devono far fronte alla questione traffico). Rappresentano l’emblema delle più grandi metropoli e consentono a centinaia di persone di spostarsi da una parte all’altra della città in breve tempo.

Tuttavia, in Europa le modalità di trasporto collettive, ma anche individuali (automobili, motocicli) costituiscono tra le principali cause di inquinamento. A dimostrarlo sono diversi studi che hanno rivelato come proprio le metropolitane siano sempre più inadeguate di fronte alle necessità sostenibili del pianeta.

Una ricerca condotta da un gruppo di studiosi del King’s College e richiesta dalla società che gestisce la metropolitana a Londra, ha rivelato che la concentrazione di PM2, 5 (particolato sottile che può provocare diverse patologie) è più alta di 30 volte rispetto a quella del livello stradale. Stessa cosa anche in Cina, dove uno studio su larga scala condotto sull’inquinamento nelle metropolitane, ha fatto emergere che oltre al particolato sottile, nell’aria viaggiano funghi, batteri e benzoapirene.

Qual è la situazione in Italia

Anche nel Bel Paese la situazione non è delle migliori. A Milano ad esempio, uno studio recente ha rivelato una maggiore concentrazione di particolato sottile proprio nelle aree metropolitane. La sua provenienza sembra essere legata dall’usura delle parti metalliche dei treni: nel momento in cui il mezzo si muove sulle rotaie, va a sollevare un’aria satura di questo particolato.

Stessa cosa anche a Roma e dove la linea B desta alcune preoccupazioni, in quanto sarebbero stati rilevati dati al di sopra della norma, tanto che la procura ha aperto un’inchiesta a riguardo.

Una prima soluzione potrebbe essere quella di “depolverizzare” le gallerie con una certa frequenza, oltre ad installare condizionamenti e filtri d’aria appositi nei vagoni metro.