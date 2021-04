INPS, Tridico: nel 2020 chiuso in rosso di “soli” 6 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Il presidente dell’INPS Pasquale Tridico ha dichiarato che lo scorso anno l’Istituto ha chiuso il 2020 con deficit migliore di 10 miliardi di euro rispetto alle stime iniziali, chiudendo con un rosso di “soli” 6 miliardi. “Noi avevamo aperto il 2020 con delle previsioni abbastanza negative – ha detto ai microfoni di Sky Tg24 – Avevamo un preventivo di deficit di 16 miliardi che per fortuna si è modificato nel tempo ed è diventato un deficit di 6 miliardi”. “Un deficit importante – ha aggiunto – che però sottolinea il fatto che, rispetto alle previsioni, si prevedeva appunto un numero di aziende che riducevano l’attività, un numero di contributi mancanti superiore invece a quello che si è verificato”.

In particolare si che l’utilizzo della Cig – “il vero e proprio tiraggio” – fosse molto di più rispetto invece a quello che è successo: “il tiraggio in media nel 2020 è stato del 45%. Quindi a fine anno abbiamo chiuso con dati migliori di 10 miliardi rispetto a quello che avevamo preventivato”. Tridico ha poi sottolineato il lavoro svolto dall’INPS durante l’emergenza pandemica. “In un momento difficile – ha detto – l’istituto ha risposto con un numero di prestazioni che non aveva mai visto nella sua storia. Nel 2019 sono state erogate 259 milioni di ore di Cig, nel 2020, in emergenza Covid, sono state invece 4,2 miliardi, con una proporzione di venti volte di più. La risposta c’è stata”.

Nel frattempo, in una nota, l’Istituto ha annunciato che il 6 aprile – a quindici giorni del Decreto Sostegni che previsto la cosiddetta “indennità onnicomprensiva da 2.400 euro“, sono già state liquidati tutti i lavoratori – in particolare lavoratori dello spettacolo, autonomi occasionali, lavoratori intermittenti e stagionali – che ne avevano diritto in quanto in precedenza beneficiari del primo Decreto Ristori: in totale sono stati 235.509 i bonus per un importo complessivo di oltre 565 milioni di euro.